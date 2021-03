Giuliana Fabbri è il nuovo Direttore del Presidio Ospedaliero Unico dell’Azienda Usl di Bologna nell’ambito dello Staff della Direzione Aziendale. Dal 15 marzo scorso coordina, insieme ai colleghi della Direzione Sanitaria di Presidio, le attività organizzative dei 9 Ospedali dell’Azienda Usl di Bologna: Maggiore, Bellaria, Bentivoglio, Budrio, San Giovanni in Persiceto, Bazzano, Loiano, Porretta Terme e Vergato.

Bolognese, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, ha conseguito nello stesso Ateneo anche il Master Universitario di secondo livello in Epidemiologia per i Servizi Sanitari Regionali specializzandosi quindi in Igiene e Medicina Preventiva.

Giuliana Fabbri è un gradito ritorno presso l’Azienda Usl di Bologna. Dal 2011 al 2014, infatti, ha lavorato nella Direzione Sanitaria dell’Azienda Usl di Bologna dove è anche stata referente di Direzione Sanitaria per il Dipartimento Materno – Infantile.

Il suo ultimo incarico, dal 2015 al 2021, si è svolto invece presso l’Azienda Usl di Modena dove è stata Direttore della struttura Governo delle Attività di Specialistica Ambulatoriale con l’obiettivo di programmare l’offerta specialistica annuale sul territorio modenese e al contempo gestire le rispettive liste d’attesa.