La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain ha visto la Scuderia Ferrari Mission Winnow concentrarsi soprattutto sul lavoro di gestione degli pneumatici in prospettiva gara. Carlos Sainz e Charles Leclerc a inizio sessione hanno provato una simulazione di qualifica per poter assaggiare la pista in condizioni simili a quelle che si troveranno domani sera, ma si sono poi dedicati al lavoro in prospettiva gara.

Giri veloci. Carlos ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’31”127, mentre Charles, disturbato dal traffico nella sua simulazione, ha fermato i cronometri a 1’31”612.

Long run. Per il resto dell’ora a disposizione, i due piloti hanno invece lavorato sulla valutazione del comportamento delle gomme, portando avanti programmi diversi con la mescola Medium e Soft.

La prima sessione aveva visto Charles Leclerc e Carlos Sainz, ottenere rispettivamente il quinto e l’ottavo tempo su un circuito ancora piuttosto sporco.