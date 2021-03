Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Reggio, unitamente all’unità cinofila della Polizia locale, hanno effettuato un capillare controllo del territorio nelle zone maggiormente soggette a fenomeni di illegalità, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei pressi della stazione storica FS e delle zone ad essa adiacenti.

Gli operatori, durante il servizio hanno eseguito un controllo appiedato lungo via Turri e le traverse limitrofe dove rinvenivano, grazie anche all’ausilio di “Vicktor”, il cane della Polizia locale che dava segni di interessamento e successivo marcaggio delle aree perlustrate, un totale di 64.9 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish che veniva posta sotto sequestro dalla Polizia di Stato.

La sostanza stupefacente veniva infatti rinvenuta in parte (61.4 grammi) lungo una siepe in via Ruscelloni, mentre la restante (3.5 grammi) in piazzale Marconi nelle adiacenze della rampa di discesa per il sottopasso.