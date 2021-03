Arrestato ad agosto dell’anno scorso per detenzione ai fini di spaccio di circa 2 etti di marijuana, aveva ottenuto ad ottobre l’obbligo di presentazione per la firma dai carabinieri di Rubiera. Una misura che tuttavia non gli ha precluso di proseguire nell’attività illecita di compravendita di stupefacenti, come accertato dai carabinieri della stazione di Rubiera dove vive. Il giovane, un 23enne del paese, nel pomeriggio dello scorso 14 marzo, durante un controllo operato dai militari rubieresi, si è dato alla fuga perdendo uno zaino che recuperato dia militari è risultato contenere oltre un etto di marijuana. Ha evitato l’arresto ma non si è assicurato l’impunità in quanto riconosciuto dai militari è stato denunciato.

Oltre alla denuncia i carabinieri di Rubiera hanno relazionato la condotta illecita del giovane alla Procura reggiana che alla luce della reiterazione del reato ha chiesto ed ottenuto dal GIP del tribunale di Reggio Emilia l’aggravamento della misura attualmente in atto con quale degli arresti domiciliari. L’altra sera i carabinieri di Rubiera ricevuta l’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari vi davano esecuzione arrestando il 23enne, ristretto al termine delle formalità di rito presso la sua abitazione di Rubiera.

