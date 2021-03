Ammonta a 2.012.099,33 € la cifra stanziata in questi due anni di legislatura dall’Amministrazione Comunale, per una media di € 670.699,78 all’anno, che ha portato l’ufficio Verde Pubblico ad intervenire su 1211 esemplari di piante, oggetto di sistemazione e potatura.

Nella legislatura compresa tra il 2009 ed il 2014 furono complessivamente stanziati 1.425.330,36 € (con una media di € 285.066,07 all’anno) per intervenire su 1787 piante.

Nella legislatura seguente, compresa tra il 2014 ed il 2019, furono complessivamente stanziati 2.083.196,16 € (con una media di € 416.639,23 all’anno) per intervenire su 1963 piante.

“Garantire la manutenzione puntuale ed ottimale del patrimonio di verde pubblico cittadino – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – per ottenere al tempo stesso una maggiore sicurezza ed un miglior decoro urbano: questo è uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale che l’analisi degli interventi condotta dall’Ufficio Verde Pubblico testimonia a dovere. In soli due anni abbiamo destinato alla cura del verde poco meno di quanto fu stanziato nei cinque anni precedenti. Interventi puntuali che hanno permesso di intervenire su 1211 piante radicate sul territorio comunale come parchi o aree pubbliche ma anche strade e marciapiedi: il nostro obiettivo è quello di proseguire su questo trend recuperando il lassismo del passato e restituendo decoro e sicurezza alla città”.

Tra i principali interventi portati a termine o ancora in corso di esecuzione in questi due anni figurano l’intervento di “messa in sicurezza alberature comunali 20/21”, per un investimento di € 86.132,13 e la sistemazione di 365 piante, o il servizio ancora in corso d’opera per la manutenzione delle aree verdi comunali e di parchi e giardini che ha visto uno stanziamento di € 614.306,23.