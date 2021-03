In occasione di “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e da Rai Radio 2, a Bologna Hera aderisce all’iniziativa spegnendo le luci del gasometro collocato all’interno della sede in viale Berti Pichat.

Il Gruppo Hera ribadisce il proprio impegno sul fronte del risparmio energetico sia all’esterno dell’azienda, sia al proprio interno. Hera continua, infatti, a migliorare l’efficienza energetica delle sue attività. L’obiettivo totale guarda già al 2030, con una riduzione attesa del 10% rispetto ai consumi di riferimento. Attualmente sono nove le società del Gruppo ad avere conseguito la certificazione volontaria Iso 50001 del proprio sistema di gestione dell’energia. Per i consumi delle principali società del Gruppo si impiega al 100% energia elettrica rinnovabile.

Il ciclo idrico in pole per l’efficienza energetica

Nell’ambito delle attività svolte dal Gruppo, la quota maggiore di risparmi energetici ottenuti è da attribuire al ciclo idrico che, rispetto al 2013, ha raggiunto una riduzione di oltre 7.000 Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno. Contributi importanti giungono anche da tutti gli altri servizi, come il teleriscaldamento e l’illuminazione pubblica. Grazie al contributo e alla professionalità di Hera Luce, società del Gruppo Hera che opera in questo settore, la multiutility ha intrapreso un programma pluriennale di riqualificazione a led dell’illuminazione esterna in tutte le principali sedi aziendali, che ha già prodotto un risparmio complessivo di circa 145 Tep all’anno.

Gli interventi di efficientamento energetico rivolti ai clienti e stakeholder

La stessa attenzione al risparmio energetico è rivolta dalla multiutility al proprio esterno, attraverso numerosi progetti messi in campo per favorire la transizione energetica di tante realtà nei territori serviti: dal terziario, agli enti locali fino ai condomini. Dal 2007 ad oggi sono oltre 120 progetti realizzati dal Gruppo Hera con aziende esterne, per un risparmio complessivo che supera i 373.600 Tep.

Per quanto riguarda i cittadini, oltre alla fornitura di energia elettrica rinnovabile al 100% riservata a tutte le famiglie con contratto a mercato libero, Hera mette a disposizione varie soluzioni per un uso intelligente dell’energia. Tra queste il Diario dei Consumi, ideato in collaborazione con il Politecnico di Milano e ispirato ai principi dell’economia comportamentale. Questo strumento permette ai clienti di monitorare nel tempo i propri consumi confrontandoli con quelli di clienti simili e di clienti virtuosi.

Il report “Valore all’energia”

Ai temi di efficienza e sostenibilità energetica, la multiutility dedica un report annuale: “Valore all’energia”, disponibile agli sportelli del Gruppo oppure online, all’indirizzo www.gruppohera.it/report.