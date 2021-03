In attesa della quarta edizione del festival Social Cohesion Days, prevista nel 2022, la Fondazione Easy Care, l’organizzazione non profit che cura la manifestazione biennale nata nel 2014, presenta un incontro virtuale aperto al pubblico, venerdì 26 marzo dalle ore 9 alle 13, dal titolo “Il terzo settore e la gestione dei beni confiscati alle mafie: opportunità, regole, tempi e risorse”.

L’incontro, gratuito, sarà trasmesso in diretta streaming dal Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro sulla pagina Facebook ufficiale del festival al seguente link: https://m.facebook.com/socialcohesiondays/

I lavori, condotti dal regista e attore Gabriele Tesauri, saranno aperti alle ore 9.00 dai saluti del presidente della Fondazione Easy Care, Raul Cavalli, a cui seguiranno le premiazioni del concorso nazionale “Quale coesione sociale”, iniziativa a cui hanno partecipato circa 400 studenti di 16 scuole italiane, chiamati a presentare progetti ed elaborati video e fotografici su temi della coesione sociale e cultura della solidarietà.

Alle ore 10, la proiezione del cortometraggio, diretto da Federico Caponera, dal titolo “Questo è lavoro” introdurrà quindi la seconda parte dell’iniziativa a cui partecipano Pierpaolo Farina, sociologo e direttore di WikiMafia, Libera Enciclopedia sulle Mafie, Stefania Di Buccio, avvocato e coordinatore della didattica del master di II livello in “Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre” dell’Università degli studi di Bologna, Fabrizio Ramacci, vice presidente di Legacoop Emilia Ovest e presidente della Cooperativa L’Orto Botanico, Antonella Liotti dell’Associazione Libera di Piacenza, Ciro Maisto, consigliere del Consorzio Parsifal e presidente della Cooperativa Osiride, Lucia Lauro della Cooperativa Rigenerazioni di Palermo, Marta Battioni del Consiglio di presidenza nazionale di Legacoopsociali con delega ai beni confiscati.

Gli interventi saranno alternati da letture tematiche curate dalla compagnia stabile di professionisti del teatro civile e della formazione NoveTeatro.

Le conclusioni, affidate a Pierpaolo Farina (foto), chiuderanno i lavori della giornata.

Per informazioni: Fondazione Easy Care event@socialcohesiondays.com

Social Cohesion Days, un progetto di Fondazione Easy Care

E’ un festival biennale nato nel 2014 da un’idea di Fondazione Easy Care, organizzazione non profit italiana, che da oltre 10 anni si occupa di studiare i mutamenti sociali in atto nelle società moderne, disegnare modelli di policy e di welfare e promuovere il dibattito sui temi di attualità sociale. La manifestazione nasce proprio con l’obiettivo di stimolare il dibattito sulla coesione sociale e delineare nuovi modelli e azioni per migliorare il benessere sociale nel Paese. Fondazione Easy Care è costituita da 13 organizzazioni italiane profit e non profit, tra cui Coopselios, che si occupano di salute e assistenza, educazione e welfare di comunità.