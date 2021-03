SITI B&T Group mette a disposizione il bt-SPACE a supporto della campagna vaccinale nazionale anti Covid19, aderendo al progetto di Confindustria “fabbriche di comunità”. L’azienda formiginese è una delle 7.000 realtà imprenditoriali nazionali che in soli nove giorni hanno dato la disponibilità dei propri spazi per il piano vaccinale, sottolineando il proprio spirito di servizio verso il Paese.

In attesa dei dettagli su protocolli e linee guida, SITI B&T si prepara infatti ad accogliere il personale sanitario ed iniziare la somministrazione del vaccino ai propri dipendenti e collaboratori (per poi estendere questa possibilità anche alle relative famiglie).

Un’operazione di grande importanza che vede ancora una volta SITI B&T tra i protagonisti di un’attività dalla forte valenza umanitaria. Nel corso degli anni il Gruppo ha sostenuto e investito sul territorio, attraverso progetti concreti e continuativi legati alla formazione accademica, all’ambito sociale, sportivo e urbano, oltre che a promuovere la sostenibilità.

Consapevole del proprio ruolo sociale SITI B&T mette al servizio della propria comunità le risorse necessarie per contribuire alla lotta contro il Covid 19.

Diminuire il carico sulle strutture sanitarie del territorio attivando nuovi canali di distribuzione collaterali potrebbe accelerare in maniera decisiva la corsa verso l’immunità diffusa. Per fare ciò serve sicuramente attitudine al lavoro di squadra e forte radicamento territoriale – qualità che contraddistinguono tutto il Gruppo SITI B&T che, senza esitazioni, ha aderito all’iniziativa.

Nato nel 2018, il bt-SPACE parte dall’idea di creare un luogo multifunzionale dedicato alla diffusione della cultura ceramica, in grado di contenere e mettere in mostra tutte le soluzioni tecnologiche del Gruppo e al tempo stesso diventare uno spazio a disposizione del territorio capace di accogliere iniziative organizzate in collaborazione con istituzione pubbliche, associazioni di categorie ed enti di formazione.