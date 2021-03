Ieri alle ore 18,50, un malvivente travisato ed armato, ha fatto ingresso nella farmacia comunale di via Goti a Ventoso di Scandiano e, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare dalla titolare l’intero incasso, ammontante a circa 300 euro. L’uomo si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Alle successive 19,10, con lo stesso “modus operandi”, probabilmente lo stesso malvivente, ha rapinato anche la farmacia comunale di Scandiano, ubicata in via statale nr. 22. Qui il malvivente si è fatto consegnare circa 200 euro, poi si è dileguato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scandiano che hanno avviato le indagini in ordine al reato di rapina aggravata e continuata. Al vaglio dei carabinieri scandianesi i sistemi di videosorveglianza delle farmacie.



