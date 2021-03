Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

sarà chiuso lo svincolo 4 “Triumvirato” in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

sarà chiuso lo svincolo 7 "Bologna Centro" in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, lo svincolo che dalla Nuova Bazzanese immette all'ingresso della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Nuova Bazzanese, uscire allo svincolo “Palasport” e rientrare dallo stesso, sulla carreggiata opposta dove è posto l’altro ramo di svincolo di accesso all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 alle 24:00 di venerdì 26 marzo, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Bologna.

dalle 00:00 alle 3:00 di sabato 27 marzo, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Bologna.

dalle 3:00 alle 6:00 di sabato 27 marzo sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento verso Piacenza sud e in direzione della A21, sia verso Torino sia in direzione di Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Piacenza sud e in direzione A21/Torino, invertire il senso di marcia presso la stazione di Basso Lodigiano, al km 50+000;

da Bologna in direzione A21/Brescia, immettersi sulla Diramazione di Fiorenzuola D21 dal nodo di Fiorenzuola.