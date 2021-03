Vaccinarsi dal proprio Medico di medicina generale, direttamente in ambulatorio, ma anche negli hub vaccinali dell’Azienda Usl di Bologna o presso il domicilio.

“E’ centrale il ruolo dei Medici di medicina generale, già testimoniato dalla loro attiva partecipazione alle campagne di vaccinazione – dichiara Paolo Bordon, direttore generale Azienda Usl di Bologna – a partire dall’antiinfluenzale e da quella antipneumococcica, e soprattutto dal contributo determinante offerto nella lotta alla pandemia, nelle USCA, nell’attività ambulatoriale Covid , nelle misure di rafforzamento delle attività territoriali di prevenzione della trasmissione di SarsCov 2 . La conoscenza diretta delle patologie dei loro assistiti assicura i massimi livelli di garanzia e protezione sanitaria, così come il rapporto di fiducia con i propri pazienti può diventare un volano decisivo per la massima adesione alla campagna anti-Covid 19. Grande soddisfazione, quindi, per l’accordo raggiunto oggi, che ci consente di accelerare ancora la campagna di immunizzazione dalla pandemia”.

“La Fimmg sostanzia con questo accordo – commenta Maurizio Camanzi Segretario Provinciale FIMMG di Bologna – la disponibilità e la vocazione di tutta l’area della Medicina Generale alla somministrazione vaccinale nei propri studi e nei siti, che in accordo con l’Ausl, saranno individuati per l’erogazione della profilassi vaccinale. Apprezza l’impegno delle Istituzioni Sanitarie nel predisporre e mettere a disposizione dei Medici gli strumenti che permetteranno il raggiungimento dell’obiettivo di protezione immunitaria della popolazione a partite dai pazienti più fragili e di chi li assiste. Tutto questo è sentito dalla intera comunità Medica come un imprescindibile impegno professionale e morale che va a rinsaldare il patto di fiducia che ci lega ai nostri concittadini. Assieme ce la faremo”.

Il contributo della medicina generale consentirà fin da subito di accelerare le vaccinazioni degli anziani con difficoltà di deambulazione e fragili, sia a domicilio che presso gli studi dei Medici in coerenza con la tipologia di vaccino a loro disposizione (AstraZenecea e Moderna).

La medicina generale, inoltre, ha anche dato la disponibilità a supportare le attività vaccinali presso le sedi aziendali.

I Medici di Medicina Generale, quindi, al fianco dei vaccinatori delle Aziende sanitarie cittadine per immunizzare le categorie di cittadini che, di volta in volta, saranno individuate dal piano vaccinale regionale.

Vaccini e dispositivi di protezione individuale saranno forniti ai Medici dall’Azienda Usl di Bologna, sulla base delle disponibilità e dei tempi di consegna regionali.

Sul sito ausl.bologna.it, invece, saranno disponibili per i cittadini tutti i moduli necessari per la vaccinazione, che potranno essere così precompilati in anticipo e presentati al Medico di medicina generale per il loro completamento anamnestico, validazione e quindi sottoscrizione.