Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha lanciato oggi il suo operativo per l’estate 2021 da Bologna, con un aeromobile basato aggiuntivo, 64 rotte in totale e otto nuove rotte che contribuiranno a stimolare il traffico aereo mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione continua e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.

La programmazione di Ryanair da Bologna per l’estate 2021 prevede:

10 aeromobili basati (uno aggiuntivo – investimento pari a $100m), sostenendo 300 posti di lavoro in loco in totale*

64 rotte in totale

275 voli settimanali

otto nuove rotte da Bologna a: Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini e Sibiu (tutte due volte a settimana) e Paphos (una volta a settimana).

collegamenti con destinazioni turistiche come Lanzarote e Mykonos, con mete ideali per un city break come Budapest e Parigi, nonché collegamenti nazionali con Bari e Cagliari.

I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” in caso di cambiamento dei piani. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito Ryanair.com.

Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato:

“Con l’implementazione dei programmi vaccinali nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare un ulteriore aereo basato a Bologna, che ora diventa la seconda base più grande di Ryanair in Italia con 10 aeromobili in totale. Questa capacità aggiuntiva fornirà 64 rotte da Bologna, tra cui otto nuovi collegamenti per Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini, Sibiu e Paphos come parte del nostro operativo dell’estate italiana ’21.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica (28 marzo). Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione.”

Il Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna, Antonello Bonolis, ha dichiarato: “Abbiamo vissuto momenti difficili e abbiamo tenuto duro durante questo anno e mezzo lavorando insieme ai nostri principali partner per assicurare ai nostri passeggeri il più ampio network possibile.

La collaborazione con Ryanair non si è mai interrotta, né si è attenuata o indebolita. Al contrario, abbiamo condiviso le nostre esperienze per riadattare l’operativo e soddisfare le esigenze emergenti della domanda.

Ho apprezzato molto la flessibilità e il forte impegno che ho sempre sentito in Ryanair, ed eccoci qui: presentiamo insieme un nuovissimo e ricco operativo, in attesa della prossima stagione estiva, che vedrà sicuramente la ripresa dell’industria aerea.

Speriamo che, grazie alla massiccia vaccinazione, torneremo a volare, per goderci il nostro tempo raggiungendo le nostre destinazioni preferite o scoprendo nuove mete”.

***

* Una ricerca condotta da ACI-Airport Council International conferma che ogni milione di passeggeri crea fino a 750 posti di lavoro in loco negli aeroporti internazionali.