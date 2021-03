Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 17.30 si terrà il webinar gratuito Popolazioni e pandemia nella storia, terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di conferenze per parlare di virus e corretta informazione organizzato da Fondazione Golinelli.

La storia dell’umanità passa anche dalle malattie che l’hanno contraddistinta e che da sempre si pongono come un agente di cambiamento politico, sociale e culturale. L’epidemiologia studia la distribuzione e la frequenza nella popolazione delle malattie, permettendo di fare previsioni sulle nuove e approntando strategie di prevenzione e contenimento.

È per questo che, in un periodo in cui si discute di salto di specie, immunità di gregge e indicatori epidemiologici, Maria Paola Landini, direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli e Vanessa Pietrantonio, ricercatrice, saggista e docente di Letterature Comparate all’Università di Bologna, illustreranno i tanti aspetti, non solo scientifici, legati al mondo degli agenti infettivi.

Sarà possibile guardare ed interagire con l’evento su Facebook Live e sul canale YouTube della Fondazione Golinelli.

Iscrivendosi all’evento da questo link, si potrà ricevere materiale di approfondimento rispetto a quanto proposto dal webinar in diretta.