Si sono svolti nel weekend alle Piscine dei Mosaici del Foro Italico, i Nazionali invernali master e propaganda di tuffi a cui ha preso parte anche una formazione ridotta di Asi Modena Tuffi, capitanata dal carpigiano Ivan Capponi.

Ottimi i risultati conquistati dai gialli sin dalla prima giornata: oro dal trampolino 1 mt e bronzo dalla piattaforma per lo stesso Capponi; oro dalla piattaforma e argento dal trampolino 1 mt per Fabio Tranchina; un meritatissimo argento dalla piattaforma e un ottimo 4° posto per Cristian Zecchi; un 7° posto dai 3 mt e una prima volta, piena di coraggio, sulla piattaforma per Sofia Ricci.

Nella seconda giornata di gare Capponi e Tranchina guadagnano il secondo oro e Zecchi il secondo argento nel trampolino da 3 mt, mentre Ricci si posiziona 13^ su 22 atlete dal trampolino 1 mt.

Nonostante la presenza della squadra fosse in versione mini, con soli 4 atleti compreso l’istruttore, Asi Modena Tuffi ha centrato il terzo posto nella classifica squadre!

“Una soddisfazione immensa, un sogno che diventa realtà, malgrado la mancanza di spazi per allenarci, gli impianti da aggiornare e le ferree direttive Covid, siamo felicissimi”.