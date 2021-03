Percorso di candidatura delle sfogline di Bologna a patrimonio immateriale dell’ Unesco: interviene il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.

Anche la Città di Castelfranco Emilia guarda con interesse il percorso per candidare le sfogline di Bologna a patrimonio immateriale dell’ Unesco: nel nostro territorio, infatti, attraverso la storia del tortellino tradizionale della nostra Città, l’arte della sfoglia è ancora viva e centrale nella nostra comunità.

Qui, da 40 anni, festeggiamo ogni anno la Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, promossa dall’Ass. La San Nicola.

Inoltre il 1 novembre 2020 è nata l’associazione delle ’Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia per tramandare la tradizione culinaria e culturale del territorio.

Queste Associazioni che custodiscono questo patrimonio storico, culturale e sociale hanno un ruolo centrale anche nel progetto che vede la collaborazione tra la Regione Emilia Romagna, l’Amministrazione comunale e il Ministero della Giustizia rivolto ai detenuti della Casa di Lavoro cittadina, presso il Forte Urbano. Saranno proprio le Sfogline a “fare scuola” tramandando l’arte della sfoglia e producendo, insieme ai detenuti, il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, in un importante progetto di comunità.

Dalla sfoglia al mattarello, la cui origine è riconducibile al XV secolo, non vengono prodotti solo i magnifici Tortellini Tradizionali della San Nicola ma numerosi formati di pasta che rappresentano l’orgoglio di un’intera Regione, non solo del suo Capoluogo.

I confini della tradizione culinaria, per fortuna, non sono sovrapponibili ai confini amministrativi.

La figura delle “sfogline” è comune in tutta la Regione Emilia-Romagna. Il tessuto sociale di questa Regione si caratterizza, nell’ultimo secolo, da questa figura che ha un ruolo fondamentale all’interno dell’economia domestica che ha influenzato la struttura sociale delle nostre comunità tramandando per generazioni questi valori fondamentali.

L’Emilia-Romagna ha fatto dell’apertura e dello scambio la propria ricchezza e la propria cultura, ecco perché riteniamo sia giusto riconoscere il ruolo delle sfogline in un ambito più ampio e più coerente con la lettura della tradizione di un territorio vasto.

Pertanto, come Sindaco di questa Città, ci candidiamo al fianco della Città di Bologna per poter sostenere questo percorso di candidare le Sfogline emiliano romagnole con la nostra storia, valori ed eccellenze che tramandiamo da 40 anni attraverso la storia del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia e in piena collaborazione con l’Associazione La San Nicola e l’Ass. delle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia.

Giovanni Gargano