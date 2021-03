I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno donato le Uova Pasquali dell’Arma dei Carabinieri ai bambini ricoverati e ai sanitari in servizio nel Reparto di Pediatria dell’Istituto delle Scienze Neurologiche dell’Ospedale Bellaria di Bologna. L’iniziativa è stata organizzata dai militari nel rispetto della normativa anti Covid-19, per portare un gesto di solidarietà e affetto ai piccoli pazienti dell’Ospedale Bellaria, costretti a restare lontano da casa e anche allo staff medico, costantemente impegnato in un momento così delicato e difficile.



