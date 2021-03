Il gelato, specie quello artigianale, piace sempre ai modenesi, nonostante la crisi pandemica abbia messo in grave difficoltà le imprese del settore. A Modena, come rileva una ricerca Lapam, sono 189 le pasticcerie e gelaterie artigiane, 184 quelle a Reggio Emilia. Il 24 marzo, tra l’altro, tutti i paesi dell’Unione Europea celebrano la Giornata europea del gelato artigianale.

L’evento, promosso da Artglace vedrà in prima fila Lapam Confartigianato Alimentazione con l’obiettivo di contribuire sia alla valorizzazione della tradizione artigiana che connota questo alimento, da sempre espressione di qualità, genuinità e territorialità, sia, più in generale, alla promozione verso i consumatori e le istituzioni del prodotto e dei maestri gelatieri.

Daniele Casolari, responsabile categorie Lapam, spiega: “Il gelato artigianale rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, tanto è vero che le famiglie modenesi difficilmente rinunciano a un buon gelato e non solo in estate. La genuinità delle specialità artigiane, inoltre, fa bene alla salute, mantiene in forma, fa muovere l’economia e contribuisce a mantenere alta la bandiera del food made in Italy nel mondo. Il gelato artigianale è realizzato con materie prime di alto livello e conta su tecniche di lavorazione tradizionali, con un’attenzione sempre più diffusa a soddisfare particolari esigenze dietetiche o legate a intolleranze alimentari della clientela”.