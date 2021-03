I carabinieri della Compagnia di Carpi, nella serata di ieri hanno deferito alla Procura della Repubblica un kosovaro quarantenne, residente a Campogalliano, il quale poco prima avrebbe percosso la moglie, procurandole un trauma cranico facciale per alcuni giorni di prognosi. Nella circostanza i militari avrebbero evidenziato i contorni di pregressi episodi, avvenuti anche alla presenza del figlio minore della coppia, tali da far ipotizzare il più grave reato di maltrattamenti in famiglia.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013