Mercoledì 24 marzo alle ore 18 Lapam Confartigianato Impianti promuove un seminario online gratuito per fare il punto sugli adempimenti previsti per una corretta gestione degli interventi impiantistici soggetti a detrazione fiscale

Dal Bonus casa al Superbonus 110%, passando per l’Ecobonus, sono diverse le potenziali opportunità da cogliere, per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale o per installare un nuovo impianto di condizionamento o fotovoltaico. Ma è importante fare attenzione ai documenti necessari per garantire l’installazione a regola d’arte e la regolarità della detrazione. Dalle abilitazioni previste in capo all’installatore, alla dichiarazione di conformità, passando per il libretto di impianto, la comunicazione alla banca dati F-Gas e quella all’Enea, senza dimenticare la corretta fatturazione e i metodi di pagamenti ammessi per il riconoscimento della detrazione di imposta.

Il webinar inizia con il saluto del presidente Lapam Impianti, Guido Gasparini, a seguire i bonus fiscali per il settore impiantistico, la corretta fatturazione degli interventi e i metodi di pagamento ammessi, con Enzo Fanì dell’ufficio fiscale Lapam e l’intervento di Daniele Vecchi di Xenex sui documenti da fornire al cliente a garanzia della corretta installazione a regola d’arte e della regolarità della detrazione. Modera Letizia Budri, referente categoria Impianti Lapam.