Data l’emergenza sanitaria e in ottemperanza agli ordinamenti atti a contenere la diffusione del COVID-19, Ventidieci S.r.l., Concerto S.r.l. e il Teatro Celebrazioni comunicano che il concerto di Angelo Branduardi, Il cammino dell’anima, in programma il 27 marzo 2020 e già rinviato al 28 ottobre 2020 e al 18 marzo 2021, è stato ulteriormente rimandato al 17 novembre 2021 (e non al 18 novembre 2021, come comunicato in precedenza).

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.