Questa mattina la Polizia di Stato di Modena, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, ha tratto in arresto una coppia di nigeriani. I due sono indagati per i reati di riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della prostituzione.

I particolari dell’attività di indagine, condotta dalla Squadra Mobile, saranno resi noti oggi nel corso della conferenza stampa.