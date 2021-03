Questa mattina il Prefetto Alessandra Camporota ha ricevuto il Direttore dell’Agenzia del Demanio dell’Emilia Romagna Massimiliano Iannelli per un momento di saluto. Nell’occasione è stato effettuato un esame dei piani di razionalizzazione degli edifici di proprietà del Demanio sul territorio modenese.

In particolare, per quanto riguarda il Palazzo del Principe Foresto, che sarà adibito a sede della Prefettura, oltre che di alcuni Uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri, il Direttore Iannelli ha fatto presente che sono in corso le attività di programmazione e progettazione, mentre, per quanto riguarda l’ex Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano, sono in corso delle valutazioni non ancora concluse circa l’opportunità di procedere ad una sua ristrutturazione, anche al fine dell’eventuale utilizzazione dell’edificio quale sede della Questura.

Al termine dell’incontro il Prefetto ha ringraziato il Dr. Iannelli per la visita, auspicando la prosecuzione dei proficui rapporti di collaborazione già instaurati.