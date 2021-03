È stata fissata con Decreto Ministeriale la nuova data della prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche rinviata lo scorso ottobre per l’aggravarsi della pandemia da Covid 19. La prova selettiva, per gli Atenei che hanno aderito al Consorzio CINECA, si terrà giovedì 25 marzo in modalità a distanza. La prova è riservata esclusivamente ai canditati e alle candidate che avevano completato l’iscrizione al concorso entro il 30 ottobre 2020. A tutti/e sarà inviata una comunicazione via mail circa le procedure di svolgimento della prova a distanza.

Sono state 277 quest’anno le domane pervenute a Unimore per questo corso di laurea magistrale biennale che registra sempre più interesse. Rispetto all’anno precedente le domande sono aumentate del 45,8% mentre i posti disponibili rimangono 28 (di cui 3 riservati a cittadini/e non comunitari/e residenti all’estero).

La maggioranza dei/lle partecipanti al test è donna (221 pari al 79,7%) e per quel che riguarda la provenienza geografica il 70,7% risiede Emilia-Romagna, 73 concorrenti provengono da altre regioni italiane e 8 sono stranieri/e residenti all’estero.