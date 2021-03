I carabinieri della stazione di Modena Principale, questa mattina hanno tratto in arresto un ventottenne marocchino, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione di provvedimento dell’autorità giudiziaria scaturito da reiterate violazioni della precedente misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena cui lo straniero era stato sottoposto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, fatto commesso a Modena il 22 gennaio 2021.



