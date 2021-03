Per effettuare i lavori necessari alla realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via Circonvallazione, nel tratto compreso fra l’incrocio di via Pieve e l’ingresso del parcheggio del Mataccheo, e valutata la necessità di svolgerli in totale sicurezza sia per gli operatori, sia per gli utenti della strada, si è stabilito di istituire il divieto di transito dalle ore 7.30 del 23 marzo alle ore 18:30 del 26 marzo 2021.

I residenti nelle vie interessate dalla chiusura, come sempre avviene in questi casi, sono stati tutti avvertiti singolarmente.

“Visto che su alcune testate locali sono uscite notizie di presunti ritardi – afferma l’assessore Chiara Lanzoni – ci tengo a precisare che le ordinanze relative alla viabilità vengono emesse per regolare il transito in concomitanza dei cantieri al fine di garantire sia la sicurezza degli utenti della strada, sia quella degli operai. In genere, riguardano un lasso di tempo limitato perché, a seconda dell’evoluzione dei cantieri stessi, può essere necessario modificare più volte il transito in un tratto di strada, come nel caso di via Circonvallazione. Nelle ordinanze emesse per la realizzazione del tratto di ciclopedonale su questa via, non è indicata in alcun passaggio la fine dei lavori ma semplicemente il termine di quella particolare modifica al transito sul tratto di strada. Si sa che i lavori possono subire delle modifiche nel loro svolgimento e nelle tempistiche delle varie fasi, soprattutto in questi tempi di pandemia durante i quali possono verificarsi problemi di salute che coinvolgono il personale operaio”.

I lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di via Circonvallazione fanno parte di un progetto più complesso che include alcuni tratti già realizzati, come quelli di via Rosario e di via Pieve in direzione San Martino e molti altri ancora da realizzare. L’appalto affidato alla ditta Pignatti dovrà essere concluso entro la fine del prossimo agosto e comporterà l’emissione di molte altre ordinanze in quanto i lavori nei differenti tratti avranno inevitabilmente interferenze con la viabilità e dovranno essere regolamentate di volta in volta, a seconda delle esigenze e nel rispetto della sicurezza degli utenti della strada e degli operai che vi lavorano.

L’ordinanza è consultabile e scaricabile al seguente link: https://albo.comune.guastalla.re.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=4250967&MVPG=AmvAlboDettaglio