I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i controlli del territorio con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 1.125 persone, controllato 759 veicoli, 161 esercizi pubblici e sanzionato 72 persone per aver violato la normativa di riferimento.

In particolare, a Bologna, i Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno sanzionato dieci giovani sulla ventina, quasi tutti stranieri, non conviventi, che stavano festeggiando, bevendo super alcolici e ascoltando musica ad alto volume, all’interno di un’abitazione popolare che era stata assegnata di recente a uno di loro. All’arrivo dei militari, allertati dai cittadini della zona, preoccupati dalla situazione, le condizioni di sicurezza per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 non c’erano e alcuni dei giovani erano talmente ubriachi che non si reggevano in piedi.

I Carabinieri della Stazione Bologna, invece, hanno denunciato una persona minorenne mentre stava passeggiando per strada in compagnia di un’altra persona minorenne, sprovvista di mascherina di protezione, in violazione dell’isolamento fiduciario imposto dall’Autorità sanitaria per la sua positività al Covid-19.

A Lizzano in Belvedere, i Carabinieri della locale Stazione, al termine delle indagini, hanno sanzionato per le norme anti Covid-19 e denunciato per interruzione di un pubblico servizio, due marocchini che di recente avevano costretto il capo treno di un “Treno Regionale”, fermo alla Stazione di Vergato e in partenza per la Stazione di Porretta Terme, a ritardare il viaggio perché erano ubriachi e stavano dando fastidio agli altri viaggiatori.