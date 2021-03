Una festa di laurea con tanto di musica ad alto volume, organizzata in un appartamento nei pressi di via Marconi, in pieno centro storico a Bologna, è stata segnalata da alcuni vicini e si è conclusa con l’arrivo della Polizia Locale. È successo venerdì scorso, 19 marzo. Ricevuta la segnalazione, gli agenti del reparto Saragozza-Porto sono arrivati sul luogo e hanno individuato l’appartamento.

Gli inquilini, tra cui la festeggiata, hanno aperto la porta e inizialmente hanno cercato di negare, ma invano, anche perché nello stesso momento altri invitati suonavano il campanello per partecipare alla festa. È finita con cinque multe per la violazione delle norme anti-Covid e per l’organizzatrice della festa un’ulteriore sanzione per la diffusione di musica ad alto volume con disturbo al vicinato.