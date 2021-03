Sconfitta casalinga per una Emil Gas che comunque gioca alla pari con la Francesco Francia Zola Predosa, big designata del campionato di C Silver maschile. Gara equilibrata, quella giocata al PalaRegnani, con distacchi minimi nei primi 20’. Gli ospiti approfittano di qualche errore di troppo in attacco della squadra di Baroni nel quarto periodo e toccano il +10, costringendo la panchina scandianese al time out. La difesa di Braglia, una tripla di Doddi ed un canestro di Astolfi riaprono i giochi, ma i lunghi bolognesi riescono a far la differenza a suon di rimbalzi offensivi e canestri, su tutti Bianchi. L’Emil Gas fallisce il canestro del -3 e dall’altra parte Zola colpisce con la bomba del 56-64; Astolfi, dalla lunetta, ricuce parzialmente, poi è Fontanili, sempre dalla linea della carità, a siglare il -3 a 40” dalla sirena. Degregori fa 0/2 ma Albertini prende il rimbalzo e, con 8” da giocare, i padroni di casa chiudono i conti.

EMIL GAS SCANDIANO-FRANCIA ZOLA PREDOSA 62-66

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 22, Doddi 11, Rivi, Taddei 3, Braglia, Brogio 6, Fikri 8, Di Micco, Saccone, Fontanili 6, Pellacani ne, Vanni 6. All. Baroni.

FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA: Bianchi 21, Degregori 9, Zanotti 3, Guazzaloca 4, Bavieri 2, Folli 6, Bianchini 2, Venturelli, Albertini 12, Bosi, Vivarelli, Almeoni 7. All. Cavicchi.

Arbitri: Femminella e Delrio di Reggio Emilia.

Note: parziali 19-20, 32-33, 45-49.

Il derby reggiano di B femminile va alla Chemco Puianello

La Pallacanestro Scandiano gioca una gara di carattere, alla pari con le forti avversarie, ma nella ripresa l’esperienza ed il talento delle padrone di casa, insieme a diversi tatticismi di coach Giroldi, hanno permesso la rimonta.

PUIANELLO-PALLACANESTRO SCANDIANO 65-56

PUIANELLO BASKET TEAM: Oppo 17, Ligabue 5, Dall’Asta 7, Pignagnoli 4, Albertini, Brevini 13, Gervex ne, Corradini, Manzini 12, Boiardi 7, Fontanili 2. All. Giroldi.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 18, Pellacani 2, Accini 16, Meglioli E. 4, Bini 3, Tagliavini, Marino 5, Munari 8, Teti ne, Meglioli A., Nalin ne, Frattini ne. All. Piatti.

Arbitri: Manzi e Wong di Ferrara.

Note: parziali 14-20, 28-37, 44-46.