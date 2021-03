Una diretta multicanale per accogliere i nuovi residenti nel Comune di Campogalliano. L’iniziativa è in programma martedì 23 marzo 2021, ore 20.45, e fa parte del consueto format mensile “Voce ConGiunta”, serata tematica, di incontro e dialogo, tra Giunta e cittadini. Oggetto del prossimo evento sarà il saluto ai nuovi residenti 2020, caratterizzato da un approfondimento su opportunità e servizi, offerti da Comune e Unione Terre d’Argine, di cui i nuovi cittadini potranno beneficiare.

“Aspettiamo ogni anno questo momento – commenta la vicesindaca Daniela Tebasti (foto), assessore con delega alla Comunicazione. L’impossibilità attuale di incontrare, in presenza, i nuovi cittadini, non ci impedisce di farlo in un’altra forma, in grado, comunque, di far arrivare un sentimento di accoglienza e attenzione verso chi ha scelto, per diversi motivi, di risiedere a Campogalliano”.

Sono 298 i nuovi residenti a Campogalliano nel 2020, 75 dei quali di provenienza straniera. Diverse le motivazioni alla base del trasferimento: esperienze professionali, cambio di residenza, ritorno nelle abitazioni di famiglia o anche scelta di risiedere in un paese, con ampi spazi verdi, lontano dal traffico delle città. Queste e altre motivazioni verranno approfondite dai diretti protagonisti nella serata di martedì. Nelle settimane precedenti, infatti, la sindaca Paola Guerzoni ha inviato una lettera ad ogni nuova famiglia, informando dell’evento e invitando i cittadini a partecipare attivamente. Una selezione di nuovi residenti avrà così la possibilità, martedì, di raccontare la propria esperienza, dialogando con la Giunta.

La diretta avrà inizio alle ore 20.45, e sarà trasmessa simultaneamente sulla pagina facebook del Comune ma anche sull’account ufficiale youtube, per permettere a chiunque la partecipazione.