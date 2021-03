“Una fantomatica protesta che non porterà a nulla”. Il vicesindaco Camilla Nizzoli boccia la proposta di Sassuolo Futura di pedonalizzare Piazza Martiri Partigiani. Lo fa con un post su Facebook con il quale si rivolge alla lista civica, che sta raccogliendo firme su una petizione online.

“Volevo dire ai promotori della raccolta firme, che con un assessore e un paio di consiglieri, il tempo per protestare era quando eravate seduti al tavolo di chi poteva imporsi e battere i pugni se eravate in disaccordo con la vostra maggioranza. Aspettare che cambiassero i giocatori, per inscenare una fantomatica protesta che non porterà a nulla perché le regole che adesso volete sovvertire sono le stesse che, tacendo allora, avete permesso oggi, vi rende solo ridicoli”.