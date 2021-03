Cielo inizialmente nuvoloso lungo i rilievi con nevicate in esaurimento sopra i 300 metri sull’Appennino romagnolo. Ampi rasserenamenti già dalla mattinata in estensione all’intero territorio regionale. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra i -1 gradi dei centri urbani della pianura occidentale e i 3 gradi della costa; decisamente inferiori, fino a -3 / -4, in aperta campagna con gelate notturne e mattutine. Massime intorno a 8 / 9 gradi, lievemente inferiori sulla costa. Venti moderati nord-orientali sul settore orientale della regione, con rinforzi sul mare, sulla costa e sui rilievi; d’intensità più debole sul settore occidentale. Mare molto mosso, localmente agitato al largo in mattinata.

(Arpae)