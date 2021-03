Confermato l’appuntamento per il prossimo 22 marzo con il Mercato del lunedì anche se nella versione ridotta, con solo i banchi alimentari e florovivaistici, come previsto dalle regole adottate a seguito del passaggio nella cosiddetta zona rossa.

Dalle 7 alle 14.30, al parco Novi Sad, nell’area della tribuna, saranno quindi presenti i banchi che offrono prodotti agroalimentari – frutta e verdura di stagione, carne e insaccati, pesce, uova, latticini e derivati, pane e altri prodotti da forno – e i banchi di piante e fiori.

Il Consorzio il Mercato, a tutela della sicurezza sia dei clienti sia degli operatori, come di consueto, metterà in atto tutte le azioni necessarie per rispettare e far rispettare le regole fissate per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Come da disposizioni governative per le attività commerciali in zona rossa è stato invece annullato l Mercato straordinario della terza domenica del mese in programma per domani 21 marzo.