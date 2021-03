È ripresa ieri pomeriggio in tutta la provincia di Modena la vaccinazione anti Covid-19 con AstraZeneca dopo il positivo pronunciamento di Ema e Aifa, rispettivamente Agenzia europea dei medicinali ed Agenzia italiana del farmaco.

L’adesione è stata buona, sono state somministrate in tutto 531 dosi, la maggior parte presso il punto vaccinale di Modena. Oltre 1000 i vaccini somministrati in totale presso l’hangar di Modena, tra diverse tipologie di vaccino, causa di alcuni rallentamenti in particolare nel pomeriggio, che l’Azienda è già al lavoro per risolvere.

In ogni caso da oggi, sabato 20 marzo, tutti gli appuntamenti prenotati sono confermati e riprendono, quindi, anche le vaccinazioni delle persone con età tra 75 e 79 anni.