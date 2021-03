Incendio di una Fiat Panda della ASL di Mirandola, in via Papa Giovanni XXIII. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.00. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia di Carpi.

Accertamenti sono in corso per capire l’origine dell’incendio.



