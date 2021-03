Cielo inizialmente sereno, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità. Tra il primo pomeriggio e la sera, la nuvolosità si andrà addensando lungo i rilievi appenninici e pianura pedecollinare, dove si avranno precipitazioni sparse, per lo più di debole intensità, con quota neve in diminuzione fino ai 300/400 metri dalla serata in Romagna. Temperature senza variazioni di rilievo, minime comprese tra 0 gradi delle pianure interne e 2 / 4 gradi della costa, valori inferiori fuori dai centri urbani con gelate diffuse notturne e mattutine. Massime attorno ai 9/10 gradi. Venti inizialmente deboli occidentali sulla pianura, da nord-est sul mare e sui rilievi, tenderanno poi a rinforzare da nord-est su tutta la ragione, con raffiche più intense sui rilievi, lungo la costa e sul mare. Mare poco mosso in prima mattinata, poi mosso sotto costa, molto mosso al largo, con moto ondoso in aumento fino a divenire agitato in nottata.

(Arpae)