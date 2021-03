I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, da lunedì 22 marzo saranno al lavoro in via Emilio Po, all’incrocio con le vie Newton e Nobili, per svolgere un intervento sulla rete gas.

I lavori, che, salvo imprevisti, avranno la durata di una settimana circa, comporteranno temporanee modifiche alla viabilità: in particolare ai veicoli provenienti da Viale Autodromo non sarà permessa la svolta a destra, verso via Po.

Non sono previste interruzioni del servizio.