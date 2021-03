Il Sindaco Virginio Merola ha ricordato oggi il professor Marco Biagi barbaramente assassinato 19 anni fa sotto la sua abitazione in via Valdonica a Bologna. Il Sindaco ha deposto un cesto di fiori nella piazzetta che porta il nome di Marco Biagi accanto a via Valdonica. Erano presenti il figlio del professore, Lorenzo Biagi e la prorettrice dell’Università di Bologna Elena Trombini.

“Anche quest’anno non ho voluto far mancare l’omaggio del Comune di Bologna e dei cittadini a un concittadino barbaramente assassinato. Un dovere civile ricordare quello che è accaduto e tramandare la memoria del lavoro di Marco Biagi. Bologna non lo dimenticherà mai”.