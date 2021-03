Oggi, Giornata nazionale in memoria delle vittime Covid-19, il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi ha deposto, al cimitero Monumentale di San Claudio, una corona in ricordo delle vittime della pandemia (foto allegata).

Nel pomeriggio di oggi, in piazza Prampolini, il sindaco partecipa invece alla cerimonia per la Giornata nazionale in memoria delle vittime Covid-19, con le altre le autorità civili e religiose: alle 17,30 viene osservato un minuto di silenzio, seguito dal suono della campana della Torre civica, a cura dell’associazione Unione campanari reggiani.

Le celebrazioni non prevedono la partecipazione del pubblico, che potrà seguire l’evento in diretta attraverso i canali social del Comune e del sindaco Luca Vecchi, e unirsi così a distanza al minuto di silenzio.