“Oggi 18 marzo è la giornata dedicata alla memoria delle vittime del COVID. Un momento di riflessione simbolico, ma necessario, per commemorare con affetto – ha dichiarato Carlo Perucchetti, sindaco di Sant’Ilario – le persone care che ci hanno lasciato, in silenzio e senza il conforto della vicinanza dei familiari.

È anche la giornata dedicata a tutti coloro che hanno contratto la malattia e stanno soffrendo in queste ore; il pensiero va agli operatori della Sanità che si sono assunti il ruolo arduo e di grande valenza umana di sostituirsi ai congiunti per vegliare e curare le persone in condizione di isolamento.

Il 18 marzo quindi come giorno di unità e condivisione sociale.

Il Comune di Sant’Ilario – ha annunciato Perucchetti – dedica da oggi la piazza “di mezzo”, compresa tra Piazza della Repubblica e Piazza IV novembre a S.Ilario, proprio alla Memoria di chi non c’è più e di coloro che si prodigano quotidianamente per aiutare il prossimo”.