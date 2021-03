Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate; formazione di modesta nuvolosità cumuliforme durante le ore centrali della giornata, solo localmente più compatta sui rilievi, associata a sporadiche precipitazioni di scarsa consistenza, nevose al di sopra dei 700/800 metri. Nel tardo pomeriggio tendenza a rapido rasserenamento su tutto il territorio regionale. Temperature in lieve diminuzione. Minime prossime a 0 gradi sulla pianura interna, con valori inferiori nelle aree extra-urbane; sulla costa i valori saranno compresi fra 2 e 3 gradi; massime attorno ai 10 gradi. Venti deboli, temporaneamente moderati, da nord-est, tendenti a rinforzare dalla serata sul mare. Mare mare in prevalenza mosso, con moto ondoso in aumento dalla tarda serata.

(Arpae)