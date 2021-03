Nella serata di ieri, gli uomini della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti per presunto furto in atto presso un’ abitazione, in via Rosselli, in seguito alla segnalazione giunta al 113 da parte di una donna che aveva notato rumori sospetti. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori effettuavano un sopralluogo presso l’appartamento non riscontrando nulla di anomalo.

Mentre estendevano il controllo anche nelle zone limitrofe, in piena notte, scorgevano due ragazzi (classi 2002 e 2003), che alla vista delle volanti si davano alla precipitosa fuga all’interno del parco dei Platani. Nonostante i tentativi di fuga, dopo un breve inseguimento i poliziotti riuscivano a fermare i due giovani procedendo alla loro identificazione.

I due ragazzi, di cui uno risultato essere pregiudicato per stupefacenti, tentavano di giustificare la loro presenza al di fuori della propria abitazione con futili motivi, pertanto venivano sanzionati in violazione della normativa vigente anti-Covid.