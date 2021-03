I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 32enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è finito in manette ieri pomeriggio nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari che avevano scoperto i traffici illeciti dell’uomo che, per vendere la droga ai suoi clienti, utilizzava un servizio di messaggistica per smartphone. La perquisizione è terminata col sequestro di oltre 3 kg di droga: hashish, marijuana, cocaina, due bilancine di precisione, una macchina per il sottovuoto e del materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 32enne è stato tradotto in carcere.

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno invece arrestato un 19enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito in manette ieri sera, durante un controllo del territorio che i militari stavano facendo al Parco delle Mondine, una zona che di recente aveva attirato l’attenzione per la presenza di persone sospette. Al momento del controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di 42 grammi di hashish, mentre nell’abitazione del giovane, sottoposta a perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato una bilancina di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

In fine, i Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno denunciato un 45enne italiano e un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due soggetti sono stati denunciati ieri pomeriggio nel corso di una perquisizione domiciliare, resasi necessari per accertare la presenza di sostanze stupefacenti che i militari ritenevano di trovare all’interno dell’abitazione. Le ipotesi dei Carabinieri della Stazione di Pianoro sono state confermate col ritrovamento di 21 piantine di cannabis coltivate in una serra artigianale, 300 grammi circa tra hashish e marijuana e un bilancino di precisione, lo strumento tipico utilizzato dai trafficanti di droga.