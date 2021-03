L’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal Comune di Biella, città Medaglia d’Oro al Valore Militare e d’Argento al Merito Civile, che il 17 marzo 2019, in occasione delle celebrazioni per la riunificazione d’Italia, ha inaugurato una particolare installazione commemorativa dedicata ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Così, accettando l’invito della città piemontese, la Giunta di Castelfranco Emilia ha deciso di aderire, come altri comuni italiani, donando una “pietra di riuso” con inciso il nome della città affiancato dalla cifra 322 ad indicare il numero dei militari caduti nel nostro territorio durante la Grande Guerra.

“La nostra risposta a questo invito non poteva che essere assolutamente positiva – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano – e va ad abbracciarsi perfettamente con i due monumenti che abbiamo sul nostro territorio, uno dedicato ai luoghi del primo conflitto Mondiale e un altro dedicato a tutte le vittime delle due guerre. Non solo, la nostra città, oltre che essere Medaglia d’Argento al Valore Civile per la seconda Guerra Mondiale e ad aver dato i natali a Gabriella Degli Esposti, una delle pochissime donne in Italia cui è stata assegnata la Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, ha dato il suo pesante contributo in termini di vittime: nella Grande Guerra con ben 322 militari uccisi sul campo di battaglia, e nel corso del Secondo Conflitto Mondiale con altri 419 caduti tra militari, partigiani e civili. Credo che iniziative come questa abbiano una grandissima importanza perché è doveroso non dimenticare, mai, il sacrificio in termini di vite umane, in nome della Patria, trasferendo al contempo anche alle nuove generazioni la sacralità dei grandi valori che tante persone hanno dimostrato di possedere, purtroppo a caro prezzo e direttamente con la loro vita”.