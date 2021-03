L’Azienda USL di Modena formula i migliori auguri di buon lavoro al dottor Carlo Curatola, nuovo presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena. Succede al dottor Mauro Zennaro, in carica dal 2017. “Desidero congratularmi, a nome di tutta l’Azienda sanitaria, con il dottor Curatola per questa elezione – afferma Antonio Brambilla, Direttore Generale dell’Ausl di Modena –. Nel contempo trovo doveroso ringraziare il dottor Zennaro per la proficua collaborazione, che ha sempre garantito lungo tutto il corso del suo mandato, e in particolare in questo ultimo anno di pandemia. L’auspicio è di proseguire nel solco tracciato, nella consapevolezza che lavorando tutti nella stessa direzione saremo in grado di superare il durissimo periodo che stiamo vivendo”.

***

«Saluto con piacere il nuovo presidente dell’Ordine dei medici di Modena, Carlo Curatola, e ringrazio il presidente uscente Mauro Zennaro, per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni per la comunità modenese». Lo afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, in occasione dell’elezione per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Modena. Per Tomei «lo sforzo e l’impegno dei medici messo in campo in questo periodo di pandemia, è stato determinante per la lotta al virus, così come il ruolo di coordinamento, formazione e informazione che l’ordine svolge con grande professionalità. Auguro a lui e a tutto il consiglio direttivo eletto – conclude Tomei – un buon lavoro, assicurando la piena collaborazione da parte nostra, con lo spirito di cooperazione che da sempre caratterizza il rapporto tra istituzioni e operatori del settore sanitario».