La bandiera italiana ed europea sulla facciata del Comune di Sassuolo listate a lutto in ricordo dei troppi italiani che hanno perso la vita a causa della pandemia da Covid -19. Ricorre oggi, 18 marzo, la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, istituita all’unanimità dal Parlamento italiano.

Questa mattina alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Giunta del Comune di Sassuolo, rappresentata dal Sindaco Gian Francesco Menani, il Vicesindaco Camilla Nizzoli e l’Assessore alla Cultura Angela Ruini, si è ritrovata davanti al Municipio sotto le bandiere listate a lutto, per osservare un minuto di silenzio, svolto anche in tutti gli uffici pubblici, in memoria dei tanti italiani e numerosi sassolesi che hanno perso la vita in questo anno di pandemia.