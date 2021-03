Il Comune di Bibbiano e la Biblioteca “Milena Fiocchi” sostengono il programma nazionale Nati per Leggere con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia e con i bambini, già dai primi istanti di vita. Per questo, nello spirito di questo bel progetto, ogni anno le nostre bibliotecarie inviano spontaneamente ai nuovi nati le tessere della biblioteca.

Quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione con i volontari Auser di Bibbiano, oltre alla tessera, i bambini riceveranno una bellissima sorpresa: una copia, da ritirare in biblioteca, del “Piccolissimo bruco mai sazio”, uno dei capolavori della letteratura per l’infanzia.

Il libro in dono è un modo per avvicinare le famiglie ad un luogo accogliente, inclusivo e di crescita, quale la biblioteca. Simbolicamente, inoltre, rappresenta un “regalo” da parte di un nonno o una nonna Auser a tutti i neonati!

Leggere ad alta voce e con continuità ai bambini in età prescolare ha una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo, inoltre consolida l’abitudine di leggere anche nelle età successive. Crediamo indispensabile sostenere la lettura, diffonderne i benefici e condividerne il piacere, anche tra i più piccoli. Ringraziamo Auser, come sempre sensibile e pronta ad offrire il proprio sostegno con generosità ed altruismo. È anche grazie a contributi come questo, preziosissimo, che si consolidano i forti legami di una comunità coesa e salda.

Matteo Curti – Assessore alla Cultura