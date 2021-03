E’ arrivato questa mattina il risultato del tampone effettuato dalla sindaca di Vignola Emilia Muratori dopo che un collaboratore aveva avuto sintomi da Covid 19. Anche la sindaca è risultata positiva. Si trova già in isolamento, presso la propria abitazione, da domenica scorsa, da dove sta continuando nel suo lavoro.

“Al momento non ho particolari sintomi – spiega Emilia Muratori – solo un leggero mal di testa. Per fortuna, gli strumenti informatici mi consentono di continuare nel mio lavoro, anche se da remoto. Lunedì si è infatti, ad esempio, svolto regolarmente l’incontro di Giunta, così come sono confermati gli altri incontri online già programmati”.

Anche i componenti della Giunta Muratori hanno effettuato il tampone di controllo: sono risultati negativi e sono tutti regolarmente al lavoro.

Per totale sicurezza dei dipendenti e degli utenti, gli uffici del Municipio di via Bellucci, a Vignola, sono già stati tutti sanificati, in via precauzionale, nella giornata di domenica 14 marzo. Si ricorda che, in applicazione della normativa che istituisce la zona rossa, agli uffici del Comune di Vignola si accede esclusivamente su appuntamento.