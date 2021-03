Le temperature miti di queste ultime settimane hanno portato ad una ripresa vegetativa dei manti erbosi, per questo motivo a partire da sabato 20 Marzo, saranno avviati i primi interventi di taglio erba all’interno dei parchi storici, alcune aree verdi di quartiere e sulle sedi stradali principali (Circonvallazione, via Regina Pacis, via Emilia Romagna e via Valle d’Aosta).



