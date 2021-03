Due giorni fa, nel primo pomeriggio al parco Novi Sad, i carabinieri della compagnia di Modena Principale hanno fermato e tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino tunisino ventunenne, già noto alle forze di polizia. Il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, una di eroina e una di hashish.

Ieri pomeriggio, invece, i carabinieri della stazione di Modena hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emessa dalla procura della Repubblica di Bologna nei confronti di un 52 enne marocchino, domiciliato a Modena. Lo straniero deve espiare una pena residua di otto anni e cinque mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso tra Modena e Pisa dal gennaio al giugno del 2016. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena a disposizione dell’autorità giudiziaria.