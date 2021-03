ROMA (ITALPRESS) – Partnership strategica fra l’agenzia di stampa Italpress, fondata e diretta da Gaspare Borsellino, e la IdeeGreen Srl Società Benefit, editrice di IdeeGreen.it guidata da Matteo Di Felice, che hanno avviato una collaborazione finalizzata a promuovere il nuovo TG Ambiente realizzato da Italpress.

Grazie a questo accordo gli oltre 800.000 lettori mensili di IdeeGreen (dati Google Analytics febbraio 2021) potranno beneficiare di un contenuto video di alta qualità dedicato ad Ambiente e Sostenibilità, realizzato dall’Agenzia di Stampa Italpress in collaborazione con Teleambiente.

Italpress, svolgerà così un ruolo di primo piano nel palinsesto dei contenuti editoriali di IdeeGreen.it ricevendo a sua volta visibilità per il proprio servizio video.

Il TG Ambiente è un prodotto video in alta definizione, di durata variabile tra 4 e 5 minuti, in cui sono proposte notizie di cronaca, con rilevanza nazionale o globale, legate al settore dell’ambiente e della sostenibilità.

